Baja el termómetro, llega segundo frente frío

CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- La llegada del segundo frente frío provocó un descenso de las temperaturas hasta los 15 grados centígrados y lluvias durante varias horas en Ciudad Acuña, además de favorecer la captación de agua en la presa de la Amistad.

Las precipitaciones comenzaron durante la madrugada y se prolongaron por varias horas, mientras las temperaturas se mantuvieron por debajo de los 20 grados centígrados.

Impacto del Segundo Frente Frío en Ciudad Acuña

Se prevé que las bajas temperaturas sean cada vez más frecuentes durante esta etapa de la temporada, cuando también pueden presentarse acompañadas de lluvias.

Beneficios de las Precipitaciones en la Presa de la Amistad

Las precipitaciones beneficiaron a distintos sectores de la ciudad y favorecieron la captación de agua en la presa de la Amistad, donde se reportó un registro cercano a las dos pulgadas.