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Coahuila

Baja el termómetro, llega segundo frente frío

Las temperaturas cayeron a 15 grados centígrados y se registraron lluvias que beneficiaron la presa de la Amistad.

Por Ángel García - 16 octubre, 2026 - 12:37 p.m.
Frente frío número 2, llega con bajas temperaturas y con lluvia
Frente frío número 2, llega con bajas temperaturas y con lluvia
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      CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- La llegada del segundo frente frío provocó un descenso de las temperaturas hasta los 15 grados centígrados y lluvias durante varias horas en Ciudad Acuña, además de favorecer la captación de agua en la presa de la Amistad.

      Las precipitaciones comenzaron durante la madrugada y se prolongaron por varias horas, mientras las temperaturas se mantuvieron por debajo de los 20 grados centígrados.

      Impacto del Segundo Frente Frío en Ciudad Acuña

      Se prevé que las bajas temperaturas sean cada vez más frecuentes durante esta etapa de la temporada, cuando también pueden presentarse acompañadas de lluvias.

      Beneficios de las Precipitaciones en la Presa de la Amistad

      Las precipitaciones beneficiaron a distintos sectores de la ciudad y favorecieron la captación de agua en la presa de la Amistad, donde se reportó un registro cercano a las dos pulgadas.

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