Arde casa en Acuña, queda en pérdida total

CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- Una vivienda quedó en pérdida total tras incendiarse en la calle Reginaldo Saldaña, en la colonia Humberto Moreira. El inmueble llevaba cerca de un mes deshabitado y no se reportaron personas lesionadas.

El incendio fue reportado por Salvador Rodríguez, de 45 años, quien alertó a las autoridades luego de observar humo y llamas en la casa de su vecino.

Al arribar al lugar, elementos de Bomberos atendieron el siniestro e iniciaron las labores para controlar el fuego.

De acuerdo con la información recabada, la vivienda permanecía deshabitada desde hacía aproximadamente un mes. Hasta el momento, se desconoce la causa del incendio.

Pese a los trabajos de los bomberos, las llamas consumieron por completo el inmueble, que terminó con daños totales.