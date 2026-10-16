Accidente en Monclova: mujer fallece tras volcadura

Una tragedia carretera marcó la mañana de este viernes a quienes viajaban rumbo a Saltillo, luego de encontrarse con una volcadura a la altura de la exhacienda, donde una mujer perdió la vida y otra persona quedó gravemente lesionada.

Al percatarse del accidente, los viajeros, entre los que se encontraba la regidora Griselda Arreguín, detuvieron su marcha para auxiliar a las víctimas y solicitar el apoyo de los cuerpos de emergencia. Además, realizaron maniobras para despejar los carriles y prevenir otro percance, ante el riesgo que representaban los vehículos que continuaban circulando por la zona.

En medio de la escena, cubrieron con una chamarra el cuerpo de la mujer fallecida, que permanecía sobre el pavimento, expuesto al paso de los automovilistas, mientras se mantenían atentos a la persona que se encontraba gravemente herida sobre la carretera.

Durante una breve conversación con dos de los sobrevivientes, estos les comentaron que viajaban cuatro personas en la unidad siniestrada, procedentes de Oklahoma, Estados Unidos, y que tenían como destino Aguascalientes.

Quienes se detuvieron a prestar ayuda permanecieron en el lugar hasta la llegada de las autoridades federales y la confirmación del envío de los cuerpos de auxilio, en espera de que las víctimas recibieran la atención correspondiente.

El accidente dejó una profunda impresión entre quienes presenciaron la tragedia, al recordar la fragilidad de la vida y la importancia de actuar con solidaridad ante una situación de emergencia.

Los viajeros expresaron su solidaridad con las víctimas y sus familias, y pidieron a los automovilistas extremar precauciones al circular por carretera, pues un instante puede cambiarlo todo.