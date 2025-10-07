Cateos simultáneos movilizan a fuerzas federales en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña, Coah.– La mañana del lunes se llevaron a cabo dos cateos simultáneos en distintos puntos de Ciudad Acuña, con la participación exclusiva de elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano.

Uno de los operativos se realizó en el Fraccionamiento Las Américas, sobre la calle Habana, en el cruce con Santo Domingo. De forma paralela, otro cateo tuvo lugar en el Fraccionamiento Amistad, donde también se acordonó una vivienda.

A diferencia de operativos anteriores, en esta ocasión no participaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), lo que ha generado interrogantes tanto entre vecinos como entre algunas autoridades locales.

Durante las últimas semanas se han intensificado los cateos en diversas colonias de la ciudad, aunque los motivos de estas acciones no siempre se hacen públicos. Hasta el momento, las autoridades no han informado si hubo personas detenidas ni el objetivo específico de los operativos de este lunes.

La presencia exclusiva de fuerzas federales ha incrementado la expectativa de que se trate de acciones de alto impacto, aunque el hermetismo oficial se mantiene mientras continúan las investigaciones.