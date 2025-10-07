Impactante accidente ferroviario en Nava

NAVA, COAH. — Un vehículo de transporte de personal perteneciente a una empresa local fue impactado por un tren que circulaba desde Piedras Negras hacia el interior del país, en un cruce ferroviario ubicado a un costado del estadio de béisbol de la ciudad. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas.

El accidente ocurrió cuando el tren golpeó de lleno al vehículo, dejándolo atravesado sobre la vía, lo que generó momentos de tensión entre quienes presenciaron el hecho.

Elementos del Departamento de Seguridad Pública, así como servicios de emergencia, acudieron rápidamente al lugar para brindar apoyo, asegurar la zona y coordinar las labores necesarias tras el incidente.

Testigos calificaron el impacto como impresionante, señalando que fue un milagro que no hubiera heridos, dado el tipo de choque.

Peritos ya se encuentran realizando las investigaciones correspondientes para determinar las causas del accidente y evaluar las condiciones del cruce ferroviario, con el fin de prevenir futuros incidentes.