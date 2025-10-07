Contactanos

Coahuila

Primaria Ford 157 Promueve la Salud Mental con Creatividad y Conciencia

Alumnos de Nava realizan emotiva ceremonia cívica para fomentar el bienestar emocional desde temprana edad.

Alberto Ibarra Riojas
Por Alberto Ibarra Riojas - 07 octubre, 2025 - 10:15 a.m.
Primaria Ford 157 Promueve la Salud Mental con Creatividad y Conciencia

NAVA, COAH. — Esta mañana se vivió una emotiva ceremonia cívica en la Escuela Primaria Ford 157 "Francisco I. Madero", donde alumnos, maestros y familias se unieron para resaltar la importancia de la salud mental.

Durante el evento, los niños presentaron carteles y mensajes creativos enfocados en el cuidado del bienestar emocional, recordando a la comunidad escolar que sentirse bien consigo mismo es parte fundamental de una vida plena y saludable.

Placeholder

La jornada también contó con la presencia del Mayor Arístides Santiago, del 12/o Regimiento de Caballería, quien acompañó a los estudiantes y docentes en esta significativa actividad, reforzando con su presencia el valor del compromiso social y educativo.

Padres de familia y vecinos se sumaron al acto, celebrando el entusiasmo y la sensibilidad de los alumnos al compartir mensajes de conciencia, empatía y autocuidado.

  • Primaria Ford 157 Promueve la Salud Mental con Creatividad y Conciencia

  • Primaria Ford 157 Promueve la Salud Mental con Creatividad y Conciencia

  • Primaria Ford 157 Promueve la Salud Mental con Creatividad y Conciencia

  • Primaria Ford 157 Promueve la Salud Mental con Creatividad y Conciencia
  • Primaria Ford 157 Promueve la Salud Mental con Creatividad y Conciencia
  • Primaria Ford 157 Promueve la Salud Mental con Creatividad y Conciencia
Únete a nuestro canalArtículos Relacionados