Primaria Ford 157 Promueve la Salud Mental con Creatividad y Conciencia

NAVA, COAH. — Esta mañana se vivió una emotiva ceremonia cívica en la Escuela Primaria Ford 157 "Francisco I. Madero", donde alumnos, maestros y familias se unieron para resaltar la importancia de la salud mental.

Durante el evento, los niños presentaron carteles y mensajes creativos enfocados en el cuidado del bienestar emocional, recordando a la comunidad escolar que sentirse bien consigo mismo es parte fundamental de una vida plena y saludable.

La jornada también contó con la presencia del Mayor Arístides Santiago, del 12/o Regimiento de Caballería, quien acompañó a los estudiantes y docentes en esta significativa actividad, reforzando con su presencia el valor del compromiso social y educativo.

Padres de familia y vecinos se sumaron al acto, celebrando el entusiasmo y la sensibilidad de los alumnos al compartir mensajes de conciencia, empatía y autocuidado.