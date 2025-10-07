Entregan mochilas escolares a estudiantes del Cecytec en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña, Coah.– En un esfuerzo por fortalecer la educación y apoyar la economía familiar, el Gobierno del Estado llevó a cabo la entrega de mochilas con material escolar a estudiantes del Cecytec en Ciudad Acuña, como parte de los programas de apoyo educativo.

El evento fue encabezado por Francisco Carmona, titular del programa Mejora Coahuila, quien subrayó la importancia de respaldar a los jóvenes para que continúen con sus estudios.

"Vamos a seguir haciendo lo que nos ha encomendado nuestro gobernador, que es darle esa mano a quien lo necesite y, sobre todo, no dejar que la juventud deje sus estudios", expresó Carmona.

También estuvo presente Armando Regalado Rivera, representante del Instituto Coahuilense de la Juventud (ICOJUVE), quien reiteró el compromiso institucional con el desarrollo de proyectos que fortalezcan las oportunidades para las nuevas generaciones.

Por su parte, el director del plantel agradeció el respaldo de las autoridades, al considerar que este tipo de apoyos representan un alivio significativo para las familias, especialmente al inicio del ciclo escolar.