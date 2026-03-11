Contactanos
Coahuila

Familia de Ana Ericka Martínez coloca ficha de búsqueda en Monclova

La desaparición de Ana Ericka Martínez coincide con el Día Internacional de la Mujer, lo que ha generado preocupación en la comunidad.

Por Carolina Salomón - 11 marzo, 2026 - 10:37 a.m.
      Familiares de Ana Ericka Martínez Ballesteros, de 52 años de edad, comenzaron a colocar su ficha de búsqueda en distintos puntos de la Zona Centro de Monclova, luego de que se reportara su desaparición el pasado 8 de marzo, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer.

      Desaparición de Ana Ericka Martínez

      La ficha fue emitida por la Fiscalía de Personas Desaparecidas y contiene los datos y características de la mujer, con el objetivo de que la ciudadanía pueda identificarla y proporcionar información en caso de haberla visto.

      Acciones de la familia

      Los impresos ya se encuentran pegados en postes, comercios y espacios públicos del primer cuadro de la ciudad, donde familiares esperan que alguien pueda aportar información que ayude a dar con su paradero.

