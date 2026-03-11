Familia de Ana Ericka Martínez coloca ficha de búsqueda en Monclova

Familiares de Ana Ericka Martínez Ballesteros, de 52 años de edad, comenzaron a colocar su ficha de búsqueda en distintos puntos de la Zona Centro de Monclova, luego de que se reportara su desaparición el pasado 8 de marzo, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer.

Desaparición de Ana Ericka Martínez

La ficha fue emitida por la Fiscalía de Personas Desaparecidas y contiene los datos y características de la mujer, con el objetivo de que la ciudadanía pueda identificarla y proporcionar información en caso de haberla visto.

Acciones de la familia

Los impresos ya se encuentran pegados en postes, comercios y espacios públicos del primer cuadro de la ciudad, donde familiares esperan que alguien pueda aportar información que ayude a dar con su paradero.