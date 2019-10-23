Celebra BIA Mes Mundial de la Alimentación

Con el apoyo de voluntarios, organismos de la población, asociaciones, escuelas e instituciones, el Banco Internacional de Alimentos, BIA, así como del Ejército Mexicano, ha logrado una importante recaudación de alimentos, con la implementación de acciones, dentro del mes de octubre, “Mes mundial de la alimentación”, en municipios de los 5 manantiales y Acuña.

Marissa Faz Ríos, directora del organismo, dio a conocer que es importante la respuesta de la gente que está teniendo confianza en el proyecto de recaudación de alimentos que se transformará en paquetes de apoyo para asociaciones que ayudan y además la entrega que se hace de forma directa a familias de escasos recursos por personal del Banco Internacional de Alimentos.

“Esta es solo una de la serie de actividades que se llevan a cabo durante el mes de octubre por parte del BIA”, dijo Faz Ríos.

Comentó que la tarea del organismo, es acudir a las instituciones educativas; escuelas y colegios, donde se hace la labor de concientización sobre la necesidad de alimentación a nivel mundial, y de la gente que duerme sin comer, además aquellos que viven en la calle y se sostienen de lo que les den.

Exhortó a la población en general, a que acudan a las instalaciones del Banco Internacional de Alimentos, donde pueden realizar donación directa llevando cualquier artículo, así como kilos de alimento en bolsa para preparar y respaldar así las acciones de recaudación que se realizan de manera especial, dentro del mes de octubre.

La jornada especial de recaudación del mes cerrará el último día de octubre, donde se realizará una evaluación y contabilización general de lo que se aportó durante este tiempo, dijo la directora del BIA, en Acuña.

De antemano, reconoció el apoyo de todos los sectores de la población, que siguen apoyando este tipo de proyectos de colecta de alimentos, que ayudan a los más necesitados.