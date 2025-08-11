Variedad y ahorro: tiendas chinas preferidas por padres

Las tiendas chinas se colocan a la cabeza en la preferencia de padres de familia que buscan surtir la lista escolar, superando en ventas a papelerías y negocios establecidos desde hace años en la ciudad. Su fórmula es sencilla: precios bajos, gran variedad de artículos y diseños atractivos, aunque con una calidad inferior en algunos casos.

En un recorrido realizado por La Voz de Monclova sobre la calle Miguel Hidalgo, en la Zona Centro, se identificaron más de cinco comercios chinos con espacios llenos de mercancía escolar. Hay borradores, cuadernos, libretas, sacapuntas, marcadores, juegos de geometría, colores, correctores, plumas, loncheras, mochilas, cartucheras, tijeras, cinta adhesiva y muchos materiales más que un estudiante pueda utilizar para sus clases.

Los precios son el principal gancho: artículos pequeños como plumas o sacapuntas cuestan entre 12 y 60 pesos, y las mochilas no superan los 200 pesos, en contraste con los 350 a 400 pesos que cuestan en una papelería del centro.

Además, la decoración con personajes populares como Capibaras, Labubus, Lilo & Stitch, princesas y superhéroes resulta irresistible para niños y adolescentes.

Lo que hace que en una sola visita pueden surtir toda la lista escolar sin recorrer varios locales, logrando ahorros significativos. Mientras que en un negocio establecido el gasto de útiles escolares puede rebasar los mil pesos, en tiendas chinas la inversión es considerablemente menor.