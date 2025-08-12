FGR reinicia proceso penal contra Alonso Ancira por deuda millonaria con Pemex

La Fiscalía General de la República (FGR) anunció que se reiniciará el proceso penal en contra de Alonso Ancira, exdueño de Altos Hornos de México (AHMSA), quien adeuda a Petróleos Mexicanos (Pemex) cerca de 112 millones de dólares por el caso Agronitrogenados.

Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR, dio a conocer que Ancira solicitó una suspensión del proceso que se le inició por la venta de la planta chatarra a Pemex, pues se comprometió a pagar 216 millones de dólares para reparar el daño, pero al incumplir con los pagos programados, ahora se considera que el acuerdo ya no es válido y se reiniciará el procedimiento.

"Este individuo pidió una consideración para suspender, no para para liquidar, ni para desechar el proceso, para suspender el proceso en razón de que iba a hacer el pago de la reparación del daño. Estaba dividida en varios pagos, los primeros los hizo, y después ya no los hizo. Él tiene la nacionalidad americana y está viviendo en los Estados Unidos. Ese acuerdo, que fue suscrito por las autoridades de Pemex frente al juez, nosotros consideramos que ya no es válido y, por lo tanto, reiniciamos el procedimiento.

"Lo primero es reiniciar el procedimiento, en razón de qué no cumplió con las obligaciones de reparación del daño que había ofrecido. A partir de ese momento, se lo damos a conocer a las partes y, si no hay una oposición, nosotros iniciamos el procedimiento con todos los actos de procesales que tengamos para hacer cumplir esa ley", mencionó Gertz Manero en conferencia mañanera.