"Comienza nueva guerra entre Alonso Ancira y el gobierno federal por Agronitrogenados"

Alonzo Ancira presentó una demanda en tribunales para exigir la devolución de 106 millones de dólares ya entregados a Pemex. El empresario acusa al expresidente Andrés Manuel López Obrador de abuso de poder y sostiene que el proceso legal en su contra estuvo plagado de irregularidades jurídicas.

La Fiscalía General de la República (FGR) anunció este martes en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum que se reactivará el proceso penal contra Alonso Ancira, exdueño de Altos Hornos de México (AHMSA), por presunto incumplimiento del acuerdo reparatorio en el caso Agronitrogenados.

El fiscal Alejandro Gertz Manero explicó en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum que Ancira dejó de pagar los montos pactados a Pemex, lo que anula el convenio firmado en 2021 para evitar su encarcelamiento, por lo que se reiniciara el procedimiento en contra del empresario acerero.

En cuanto al cuestionamiento si Ancira seria extraditado, el fiscal contesto;

"Vamos a hacer primero todas las gestiones para que esta persona asuma la responsabilidad, y vamos a través de la asistencia jurídica internacional en contra de esa persona, donde quiera que esté, y vamos a buscar las garantías suficientes. Ya nos comunicamos con Pemex y vamos a dar la respuesta, eso no se puede quedar así"

Así es como inicia una nueva batalla legal entre Alonso Ancira y el actual gobierno de la republica y el expresidente Andrés Manuel López Obrador, una batalla donde los mas afectados son los obreros, exobreros y acreedores de AHMSA.