Acuñenses celebran con euforia el triunfo de la Selección Mexicana

CIUDAD ACUÑA, COAH.– Cientos de acuñenses se congregaron en la rotonda de la ciudad para celebrar la victoria de la Selección Mexicana.

El sitio, utilizado de manera habitual para este tipo de festejos, reunió a aficionados que permanecieron alrededor de una hora disfrutando del ambiente, acompañado de música mexicana.

La celebración en Ciudad Acuña

Durante la celebración también se escucharon temas del grupo Caballo Dorado, mientras los asistentes expresaban su entusiasmo de cara a la siguiente fase del torneo, a la espera de conocer al próximo rival de la Selección Mexicana.

Seguridad durante el festejo

El festejo transcurrió sin incidentes y contó con la presencia de elementos de Seguridad Pública, quienes resguardaron el orden durante la celebración.