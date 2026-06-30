GPS de ambulancia desmantela el falso heroísmo del paramédico

La audiencia inicial celebrada en el Centro de Justicia Penal de Frontera dejó al descubierto la cronología que, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado, desmonta la versión del supuesto rescate del bebé abandonado en Castaños.

Con registros del sistema GPS de la ambulancia de Protección Civil, testimonios y peritajes, el Ministerio Público sostuvo que el recién nacido nunca estuvo en un contenedor de basura y que la historia narrada por el paramédico Elías N fue inventada.

Al concluir la audiencia, el juez de control impuso a Elías N la medida cautelar de resguardo domiciliario con vigilancia, mientras que la continuación de la audiencia quedó programada para el 2 de julio, cuando la defensa intentará desvirtuar la imputación por el delito de rendir declaraciones falsas.

Durante la audiencia, los agentes del Ministerio Público expusieron minuto a minuto el recorrido realizado por la ambulancia el 24 de junio, información obtenida mediante el sistema de geolocalización GPS de la unidad.

De acuerdo con esos registros:

* 10:26 horas: la ambulancia permaneció durante seis minutos sobre la calle Leandro Valle 425, en la colonia Independencia Sur. Según la investigación, en ese lugar la pareja discutía por problemas en su relación sentimental.

* 10:37 horas: la unidad llegó al área del Panteón Municipal, sobre la calle Corona, donde permaneció ocho minutos. Ahí, de acuerdo con la versión presentada por la Fiscalía, Damaris entró en labor de parto y dio a luz dentro de la ambulancia.

* 10:52 horas: la unidad regresó a la base de Bomberos, donde Elías utilizó un botiquín obstétrico para limpiar al bebé y hablaron de darlo en adopción, ahí permaneció 28 minutos. Aunque su jefe Luis Enrique no le pidió explicaciones, Elías le dijo que Damaris sangraba mucho y que no quería que le echaran la culpa del bebé.

* 11:33 horas: la ambulancia volvió al domicilio de Damaris sobre la calle Leandro Valle, permaneciendo únicamente un minuto para dejarla en su casa.

* 11:37 horas: la unidad llegó a las instalaciones del DIF Castaños, sobre la calle General Zuazua, donde permaneció un minuto.

* 11:38 horas: salió rumbo al Hospital Amparo Pape de Benavides, donde permaneció hasta las 12:15 horas.

Posteriormente regresó a Seguridad Pública de Castaños y realizó una carga de combustible.

Nunca pasó por los contenedores

La Fiscalía enfatizó que la ruta registrada por el GPS demuestra que la ambulancia nunca transitó por la calle Emilio Carranza, sitio donde Elías aseguró haber encontrado al recién nacido dentro de una bolsa negra colocada detrás de un contenedor de basura.

El Ministerio Público recordó que el propio paramédico declaró que una mujer de aproximadamente 45 a 50 años, de tez morena, cabello chino, vestida con blusa café y falda negra, detuvo la ambulancia para advertirle que se escuchaban ruidos provenientes del contenedor.

Sin embargo, cuando policías investigadores acudieron al lugar para verificar esa versión no localizaron indicios, evidencia física ni testigos que confirmaran el supuesto abandono del menor.

Nació en la ambulancia

Durante la audiencia también se expuso la declaración rendida por Damaris, quien acudió el 27 de junio acompañada de su defensora, Martha Monreal.

La mujer relató que mantenía una relación sentimental con Elías desde agosto de 2025 y que ese día ambos discutían cuando comenzó a sentir fuertes dolores abdominales.

Señaló que, al pasar frente al panteón municipal, sintió que rompió fuente y Elías la trasladó a la parte posterior de la ambulancia para asistir el parto.

Según su declaración, el paramédico recibió al bebé, le limpió la boca, la nariz y verificó que respirara correctamente, mientras ella permanecía recostada sobre la camilla sin poder reaccionar.

Después, pidió ser llevada a su domicilio para bañarse, descansar y cambiarse de ropa.

Horas más tarde, aseguró que su hermana Emily le informó que en redes sociales circulaba la noticia de un bebé encontrado en un contenedor.

Fue entonces cuando, según declaró, envió un mensaje a Elías, quien le respondió que había tenido que inventar esa historia.

La Fiscalía agregó que esa misma tarde ambos permanecieron en el domicilio acomodando muebles y posteriormente viendo películas, evitando hablar sobre el recién nacido.

Damaris también manifestó que temía que las autoridades descubrieran lo ocurrido y explicó que no reclamó al bebé debido a la difícil situación económica que atravesaban, pues percibía poco más de mil pesos por quincena, por lo que pensaban que las instituciones podrían encontrarle un hogar.

Detenidos por amenazas

La Fiscalía informó además que el 27 de junio ambos fueron detenidos por el delito de amenazas, luego de que presuntamente insultaran a agentes investigadores y les advirtieran que "les iban a partir su madre" para impedir que continuaran con las diligencias.

Ese mismo día también fue asegurada la ambulancia Ford modelo 2018, color blanco, perteneciente a Protección Civil de Castaños, unidad en la que posteriormente peritos localizaron rastros hemáticos pese a que, según la investigación, había sido limpiada por el propio paramédico.

Con estos elementos, el Ministerio Público sostiene que el rescate que conmovió a todo el estado nunca ocurrió como fue narrado inicialmente y que la historia presentada por Elías N buscaba ocultar el verdadero origen de los hechos.