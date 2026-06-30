Obras de recarpeteo en Monclova: Carlos Villarreal da banderazo de inicio

MONCLOVA, COAH.- El Gobierno de Monclova entregó la obra de recarpeteo de la calle Río Sabinas, en la colonia La Ribera, e inició la rehabilitación de la calle Venustiano Carranza, en Estancias de Santa Ana, como parte del Plan de Inversión Prendamos Monclova, con una inversión conjunta superior a 3.4 millones de pesos.

La obra concluida en la calle Río Sabinas, entre Tortugas y avenida de las Moras, requirió una inversión superior a 1.8 millones de pesos y tiene como objetivo mejorar la movilidad y la calidad de vida de las familias del sector.

El alcalde Carlos Villarreal Pérez agradeció al comité ciudadano por dar seguimiento al proyecto desde su gestión hasta su conclusión y destacó que estas acciones forman parte del trabajo coordinado con el gobernador Manolo Jiménez Salinas mediante la estrategia Mejora Coahuila, encabezada por Gabriel Elizondo Pérez.

Durante la jornada también se dio el banderazo de inicio al recarpeteo de la calle Venustiano Carranza, entre avenida Constitución y bulevar Harold R. Pape, donde se invertirán más de 1.6 millones de pesos.

Carlos Villarreal afirmó que, en coordinación con el Gobierno del Estado, continuarán impulsando obras de infraestructura para fortalecer la movilidad y mejorar la calidad de vida de la población.

El director de Obras Públicas, Juan de Dios Valenciana, informó que en la calle Río Sabinas se realizaron 3 mil 700 metros cuadrados de fresado de pavimento, la aplicación de 3 mil 700 litros de emulsión asfáltica, la colocación de 200 metros cúbicos de carpeta asfáltica en caliente y el pintado de 76 metros lineales de cordones.

Agregó que las cuadrillas municipales mantienen trabajos permanentes en diversos sectores de la ciudad, entre ellos las colonias Hipódromo, Buenos Aires, Estancias de Santa Ana y La Ribera.

Sobre la obra de Venustiano Carranza, detalló que contempla el recarpeteo de 476 metros lineales. Los trabajos comenzaron con labores de fresado, limpieza y barrido de la superficie para retirar el pavimento deteriorado, antes de colocar una base de 15 centímetros y posteriormente la nueva carpeta asfáltica.

Añadió que la rehabilitación tendrá una duración estimada de tres semanas y que durante el proceso se inspeccionará la infraestructura subterránea para detectar y corregir posibles fugas antes de concluir la pavimentación.