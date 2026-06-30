Carlos Villarreal promueve jornadas de reclutamiento en Monclova

MONCLOVA, COAH.- El Gobierno Municipal de Monclova, encabezado por el alcalde Carlos Villarreal, fortaleció las acciones de vinculación laboral mediante jornadas de reclutamiento en coordinación con la Secretaría del Trabajo, el Servicio Estatal del Empleo y el sector empresarial, con respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

La empresa Adient realizará un proceso de contratación los días 1, 2 y 3 de julio, a partir de las 6:00 horas, en sus instalaciones ubicadas en Plan de Guadalupe y Obrero Unido #1400, colonia Otilio Montaño, para personal con experiencia en costura.

De manera paralela, la empresa Dual mantiene una jornada de reclutamiento en la Región Centro con el objetivo de incorporar a 100 personas para el área operativa.

Estas acciones se suman al proceso de vinculación realizado con la empresa Yura, donde se entrevistó a cerca de 550 aspirantes y se prevé la contratación de 300 trabajadores en las próximas semanas.

El alcalde Carlos Villarreal señaló que la generación de empleo es una prioridad de su administración, al representar un factor clave para mejorar la calidad de vida de las familias y fortalecer la economía local. "Nuestro compromiso es seguir creando las condiciones para que más empresas encuentren en Monclova un lugar propicio para crecer y, al mismo tiempo, acercar más oportunidades laborales a nuestra gente. Cada empleo representa una oportunidad de desarrollo para las familias y un paso más hacia el crecimiento de nuestra ciudad," expresó.

El Gobierno Municipal reiteró que continuará trabajando en coordinación con el Gobierno del Estado, la Secretaría del Trabajo, el Servicio Estatal del Empleo y la iniciativa privada para atraer inversiones y ampliar las oportunidades laborales en la Región Centro.