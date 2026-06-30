Servicios Primarios interviene en 35 domicilios de Monclova

Servicios Primarios ha intervenido en 35 domicilios considerados de riesgo por posibles casos de rickettsia, dengue u otros parásitos transmisores de enfermedades, como parte de una estrategia coordinada entre dependencias municipales y autoridades de salud.

El director de Servicios Primarios, Reginaldo Rodríguez, informó que la campaña inició el año pasado y continúa vigente para atender viviendas que representan focos de infección o presentan acumulación de desechos. Explicó que cada caso es analizado por un comité integrado por el DIF Municipal, Protección Civil, Desarrollo Social, Salud Pública Municipal, la Jurisdicción Sanitaria y Servicios Primarios, instancia que determina las acciones correspondientes de acuerdo con las condiciones detectadas en cada domicilio.

Rodríguez precisó que, antes de cualquier intervención, se realiza un acercamiento con los propietarios o responsables del inmueble para obtener su consentimiento por escrito, lo que permite el ingreso de las cuadrillas y el retiro de objetos con el acompañamiento de testigos, además de deslindar responsabilidades sobre las pertenencias existentes.

Añadió que, cuando existe un caso sospechoso de rickettsia, la Dirección de Salud Pública Municipal realiza el diagnóstico en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria y posteriormente emite el dictamen para que Servicios Primarios intervenga en la limpieza del inmueble, si así corresponde. El funcionario señaló que el programa Monclova Limpio y con Valor permanece activo en distintos sectores de la ciudad. La semana pasada las acciones se llevaron a cabo en las colonias Cañada Norte y Cañada Sur, mientras que esta semana continuarán en el sector sur, específicamente en la colonia Francisco I. Madero y el fraccionamiento Monclova.

Explicó que la primera etapa del programa consiste en la descacharrización, con la participación de cuadrillas de bacheo, alumbrado público, limpieza y la Ola Monclovense. Una vez concluidos esos trabajos, el sector se reporta como atendido y se canaliza a la Dirección de Salud Pública Municipal para programar, junto con la Jurisdicción Sanitaria, las labores de fumigación.

Finalmente, informó que durante la semana pasada fueron retiradas 3.5 toneladas de cacharros y desechos como parte de las acciones preventivas.