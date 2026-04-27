Ajedrez impulsa el talento infantil en Ciudad Acuña durante festejos del Día del Niño

Ciudad Acuña.– En el marco de las celebraciones por el Día del Niño, se llevó a cabo un torneo de ajedrez dirigido a menores, con el objetivo de fomentar la participación y el desarrollo de habilidades intelectuales entre la niñez.

El evento tuvo lugar en la Plaza Acuña, donde el licenciado Carlos Tovar, en coordinación con un grupo de jóvenes con conocimientos en esta disciplina, extendió la invitación para que los pequeños formaran parte de la actividad.

El torneo de ajedrez se realizó en la Plaza Acuña, promoviendo la participación infantil.

Durante la jornada se contó con la participación de niños en distintas categorías, quienes pusieron a prueba sus habilidades estratégicas en un ambiente de sana competencia. Al finalizar, se realizó la entrega de premios a los ganadores.

Niños de distintas categorías compitieron en un ambiente de sana competencia y convivencia.

Los organizadores destacaron que este tipo de eventos buscan promover la convivencia sana e incluyente entre niños, jóvenes y adultos, además de impulsar actividades que contribuyan al desarrollo integral de los participantes.

Los organizadores planean más torneos para fortalecer el interés de los niños en el ajedrez.

Asimismo, señalaron que se pretende continuar con la organización de más torneos, con la finalidad de preparar a los niños para competencias de mayor nivel y fortalecer su interés en el ajedrez.