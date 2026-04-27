Wendy Delgado formaliza su registro como candidata por el Distrito 5

Con el respaldo de familiares, amigos y su equipo de trabajo, Wendy Delgado formalizó su registro como candidata por el Distrito 5, sumándose oficialmente al proceso electoral en busca de representar a la ciudadanía.

Durante su mensaje, la joven aspirante de 24 años expresó su entusiasmo por esta nueva etapa, asegurando que participará con compromiso y cercanía con la gente. "Traemos muchos proyectos buenos y aquí vamos a seguir", manifestó luego de concluir su registro.

Wendy Delgado destacó que actualmente trabaja en una empresa del sector industrial y cuenta con estudios en Administración de Empresas, formación que considera importante para desempeñar con responsabilidad cualquier encargo público.

Wendy Delgado presenta su candidatura con el apoyo de su familia y equipo

En materia política, señaló que cuenta con experiencia previa dentro de campañas electorales, donde ha colaborado activamente, lo que le ha permitido conocer las principales inquietudes de la ciudadanía y la importancia de mantener cercanía con la población. "He apoyado en otras campañas, me gusta mucho escuchar a la gente", expresó.

La joven candidata destaca su experiencia en campañas electorales

Asimismo, adelantó que en próximos días presentará parte de sus propuestas, enfocadas en impulsar proyectos de beneficio social, así como en abrir mayores espacios para la participación de jóvenes y mujeres dentro de la vida pública.

Propuestas de Wendy Delgado se enfocan en jóvenes y mujeres

Durante el evento estuvo acompañada por su coordinador Eli Rogelio, su suplente Miriam García y miembros de su familia, quienes acudieron para brindarle su respaldo en este importante paso dentro de su trayectoria política.