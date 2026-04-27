Entregan constancias al Cabildo Infantil 2026 en SJS

NUEVA ROSITA, COAH.- En el Municipio de San Juan de Sabinas se llevó a cabo la entrega de constancias a los niños y niñas que integran el Cabildo Infantil 2026, siendo elegida como presidenta municipal la niña Amanda Seceñas Domínguez.

El evento fue encabezado por el alcalde Oscar Ríos Ramírez y la Presidenta Honoraria del Sistema DIF Municipal, Karina Ríos Ornelas, quienes reconocieron el esfuerzo y participación de los estudiantes.

Durante su mensaje, el edil felicitó a los alumnos, padres de familia, docentes y directivos por el acompañamiento brindado en este proceso. Destacó que la formación cívica de la niñez es fundamental para fortalecer los valores de responsabilidad y compromiso con la comunidad.

Importancia del Cabildo Infantil

Por su parte, Karina Ríos expresó su orgullo y alegría al dirigirse a los integrantes del Cabildo Infantil. Señaló que este espacio reconoce el talento, la participación y el entusiasmo de las niñas y niños del municipio, quienes con sus ideas y compromiso demuestran que la niñez también tiene voz y visión para construir un mejor mañana.

Se recordó que el cabildo municipal está conformado por el alcalde, dos síndicas y doce regidores. Para el Cabildo Infantil 2026, se agregaron tres puestos de confianza: Presidenta Honoraria, Secretario del Ayuntamiento y Tesorero Municipal, con el objetivo de que todos los participantes tengan un papel activo en el evento programado para el próximo 28 de abril.

Presencia de autoridades en la ceremonia

En la ceremonia también estuvieron presentes el secretario del ayuntamiento, profesor Fernando Mondragón Aguilar; la directora de educación municipal, maestra Delia Rosalinda Renovato Cortés y el director del DIF, Lic. Alberto Berrones Sandoval, quienes resaltaron la importancia de fomentar la participación infantil en la vida pública de San Juan de Sabinas.