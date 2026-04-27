Familias de Nava reciben atención médica en plaza de la colonia Del Valle

Nava, Coah.— Familias de este municipio acudieron a la plaza de la colonia Del Valle para aprovechar los servicios gratuitos de la Caravana de la Salud, impulsada por el Gobierno del Estado en coordinación con instancias de salud.

Desde temprana hora, habitantes comenzaron a llegar para recibir atención médica accesible, destacando la oportunidad de realizarse chequeos preventivos sin costo y en un solo lugar.

Servicios disponibles en la Caravana de la Salud

Entre los servicios disponibles se encuentran detecciones de diabetes, hipertensión y VIH, aplicación de vacunas, consultas generales y dentales, así como mastografías, papanicolaou y exploraciones clínicas de mama.

Además, se brindó atención a niñas, niños y adolescentes, vacunación antirrábica, control de vectores, orientación sobre tuberculosis, promoción de estilos de vida saludables y acceso a medicamentos, así como el registro a la Tarjeta de la Salud Popular.

La jornada se mantuvo activa hasta las 2:00 de la tarde, permitiendo a decenas de familias cuidar su salud y la de sus seres queridos mediante servicios cercanos y de calidad.