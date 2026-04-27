Tragedia en el río Bravo expone fallas en evento organizado por "influencers"

Ciudad Acuña.– Una tragedia ocurrida en el Río Bravo, que dejó como saldo dos personas sin vida, ha comenzado a revelar una serie de irregularidades en la organización del evento, presuntamente promovido por "influencers" sin la preparación adecuada.

De acuerdo con información difundida en redes sociales, los organizadores ofrecían un paquete que incluía supuestas medidas de seguridad y la renta de equipo para participar en la actividad acuática. Sin embargo, tras el incidente, autoridades han señalado que dichas condiciones no cumplían con los requerimientos necesarios.

La falta de medidas de seguridad adecuadas

El director de Protección Civil, Carlos Flores Diego, explicó que este tipo de actividades deben ser coordinadas por personal capacitado, con conocimientos técnicos y experiencia en seguridad acuática. Señaló que es responsabilidad de los organizadores garantizar el uso de chalecos salvavidas y equipo adecuado, como kayaks certificados, ajustados a las características físicas de cada participante.

Indicó que en este caso no se contaba con el equipo profesional requerido, lo que incrementó el riesgo para quienes ingresaron al río. Además, el lugar donde ocurrió el accidente corresponde a una zona federal de difícil acceso para distintas dependencias de auxilio.

Condiciones del Río Bravo

A esto se suma que el nivel del Río Bravo en ese momento no era el adecuado para realizar actividades recreativas, por lo que, de acuerdo con los protocolos, el evento debió ser cancelado.

En redes sociales también se evidenció la falta de seriedad de los organizadores, luego de que uno de los "influencers" publicara una fotografía intentando mostrarse como "héroe", pero sin portar chaleco salvavidas.

Asimismo, comenzaron a circular conversaciones de WhatsApp y señalamientos hacia las personas que promovieron la actividad, quienes, según las autoridades, no contaban con la preparación necesaria para garantizar la seguridad de los asistentes.

Llamado a la acción de las autoridades

La tragedia ha encendido el llamado de las autoridades a reforzar la supervisión y a evitar la realización de este tipo de eventos sin las medidas adecuadas, a fin de prevenir más pérdidas humanas.