Llevan cuidado de la salud mental a trabajadores de empresa en Ciudad Acuña

CIUDAD ACUÑA, COAH. – El Centro de Integración Juvenil llevó acciones de prevención del suicidio a trabajadores de la empresa Aceros Beck, como parte de las brigadas que desarrolla en distintos sectores de la ciudad.

La actividad tuvo como objetivo brindar orientación y sensibilización a los trabajadores sobre la importancia de cuidar la salud mental y prevenir conductas suicidas.

El Centro de Integración Juvenil continúa llevando información a diferentes sectores de Ciudad Acuña, principalmente a aquellos donde se concentra una mayor cantidad de personas, con el propósito de ampliar el alcance de sus programas de prevención.

Durante las acciones se destacó la relevancia de atender oportunamente la salud mental, debido a que las situaciones y problemas cotidianos pueden generar afectaciones emocionales en las personas.

Acciones de la autoridad

El Centro de Integración Juvenil continuará realizando brigadas en distintos sectores laborales para fortalecer las acciones de prevención, promover el cuidado de la salud mental y llegar a un mayor número de personas.