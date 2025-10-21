Entrega de aparatos auditivos en Monclova para mejorar la inclusión

Monclova, Coah.- Como parte de las acciones de inclusión realizadas por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, el alcalde Carlos Villarreal se sumó a la entrega de 168 aparatos auditivos a personas de la Región Centro, entre ellos, 50 ciudadanos de Monclova. La presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, impulsa este programa estatal en coordinación con la Secretaría de Salud, el Patrimonio de la Beneficencia Pública y la estrategia Mejora, en busca de mejorar la audición y la inclusión social de personas con discapacidad auditiva.

Con este programa de aparatos auditivos, el DIF Coahuila promueve acciones para la inclusión y mejora de la calidad de vida de los grupos vulnerables en el estado. A través de los DIF municipales, las personas interesadas pueden solicitar este tipo de apoyos, que buscan atender las necesidades de salud y bienestar de la población.

Durante el evento, el alcalde Carlos Villarreal reconoció el compromiso del gobernador Manolo Jiménez Salinas y de la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, por impulsar acciones que fortalecen la inclusión y mejoran la calidad de vida de quienes más lo necesitan.

"En Monclova reconocernos el gran esfuerzo del Gobierno del Estado y del DIF Coahuila por acercar estos apoyos que cambian vidas. Seguimos trabajando en equipo con el gobernador Manolo Jiménez para que los beneficios lleguen a más familias que lo necesitan", subrayó el alcalde.

El evento contó con la presencia de Ivonne Espinoza Torres, Directora de Programas del DIF Coahuila, en representación de la ingeniero Liliana Salinas Valdés; Latiffe Burciaga Neme, Directora del Patrimonio de la Beneficencia Pública; Mavi Sosa Rubio, Presidenta Honoraria del DIF Monclova; Sergio Sisbeles Alvarado, Subsecretario de la Región Centro-Desierto; Sara Irma Pérez Cantú, Alcaldesa de Frontera; Magda Ortiz Pizarro, Alcaldesa de Lamadrid; Faustino Aguilar Arocha, Jefe de la Jurisdicción Sanitaria 04 de la Secretaría de Salud; y Esra Cavazos del Bosque, coordinadora de Mejora Coahuila en Monclova.

El Gobierno Municipal reafirma el compromiso de seguir trabajando de manera coordinada con el Gobierno del Estado y el DIF Coahuila para impulsar programas que fortalezcan la inclusión, la salud y el bienestar de las familias coahuilenses.