Fiscalía opera con plan estratégico a largo plazo

El Fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez, reconoció la labor del delegado Miguel Ángel Medina a cargo de la Región Centro, destacando su desempeño a pesar de los "muchos retos" que presenta la zona. El funcionario estatal subrayó que la procuración de justicia es un tema de alta complejidad en el que la dependencia a su cargo mantiene una vigilancia constante.

En sus declaraciones, Fernández Montañez enfatizó que la Fiscalía opera bajo un plan estratégico de "mediano y largo plazo", reconociendo que los resultados sostenidos requieren de una visión que trasciende la inmediatez.

Al referirse a la posición del delegado regional, el Fiscal General fue categórico sobre la dedicación que exige el puesto. "Él está amarrado a su cargo, este tema es de larga duración, de mucho compromiso y echarle ganas todos los días", afirmó Fernández Montañez.

Las palabras del Fiscal General reafirman la postura de la dependencia de no "bajar la guardia" en las tareas de investigación y persecución de los delitos, entendiendo que la complejidad de la procuración de justicia demanda una dedicación ininterrumpida y un compromiso total de sus funcionarios, especialmente en las delegaciones regionales que enfrentan desafíos específicos.