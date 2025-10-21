Federico Fernández Montañez Destaca Logros en Combate al Crimen

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Coahuila, bajo la dirección de Federico Fernández Montañez, dio a conocer un balance contundente de su estrategia de seguridad, resaltando cifras históricas en aseguramiento de droga y armamento. Tras una reunión de coordinación con alcaldes y alcaldesas de la región, el Fiscal destacó que la clave del éxito radica en una estrategia "única en el país" que coloca la colaboración ciudadana como su pilar central.

El Fiscal Fernández Montañez reveló resultados impresionantes atribuidos a los operativos de inteligencia y prevención de los últimos meses:

Droga Asegurada: Se incautaron 486 kilogramos de diversas sustancias ilícitas.

Armamento y Cartuchos: Se aseguraron 70 armas de fuego y 622 cartuchos.

Cateos y Operativos: Se realizaron 371 cateos ciudadanos, una cifra que demuestra la efectividad de la nueva estrategia de la FGE.

"Es una estrategia que no existe en otras partes del país y que con estos meses nos ha permitido avanzar, y lo comentaron algunos alcaldes: al principio de año se veía una realidad en algunas colonias y ahorita otra", afirmó el Fiscal.

El Fiscal subrayó que la operatividad de las corporaciones es importante, pero es el factor ciudadano la pieza fundamental de este éxito. Los resultados se deben en gran medida al número de reporte ciudadano (8446-7598), disponible para recibir mensajes o llamadas sobre vehículos sospechosos, personas raras o puntos de venta de drogas.

Participación Récord: Mientras que el 60% de los reportes los genera la policía, el 40%, que es muchísimo, es el ciudadano el que se comunica para alertar a las autoridades sobre actividades ilícitas.

Investigaciones Clave: El reporte ciudadano fue crucial para la investigación que llevó a la detención reciente de dos personas en un hotel de la ciudad, presuntamente vinculadas a la delincuencia organizada. El Fiscal prefirió no dar detalles sobre siglas de grupos delictivos para no generarles publicidad, pero confirmó que la línea de investigación apuntaba a individuos que deseaban pertenecer a una organización criminal.

Blindaje Regional y Tareas para Cierre de Año

La reunión con los mandos únicos y alcaldes sirvió para trazar la estrategia que permitirá a la entidad cerrar el año con patrullajes, prevención e inteligencia, especialmente ante el periodo vacacional de fin de año.

Fernández Montañez reconoció que las necesidades varían drásticamente por región —"el reto de La Laguna es bien distinto al del Centro, por las brechas, los caminos rurales, extensiones territoriales"—. Sin embargo, aseguró que hay una sólida coordinación. Se establecieron "tarjetitas con tarea" para reforzar la presencia en tramos específicos, como en Candela o Castaños, e implementar el apoyo de municipios más grandes hacia los más pequeños, como Abasolo o Escobedo, a fin de mantener los bajos índices delictivos.