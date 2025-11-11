Centro Libre realiza talleres de empoderamiento para mujeres en Acuña

CIUDAD ACUÑA, COAH.- Con el objetivo de promover el empoderamiento positivo de las mujeres y ofrecerles nuevas oportunidades, el Centro Libre para las Mujeres llevó a cabo una serie de talleres enfocados en la capacitación y el desarrollo personal.

La licenciada Adriana Mercado, representante del centro, destacó que la intención de estas actividades es contribuir a erradicar la violencia de género y fomentar la independencia económica y emocional de las participantes.

Durante cuatro días se impartieron doce talleres en distintos rubros, adaptados a los intereses y necesidades de cada asistente. Entre los temas abordados se incluyeron Marketing digital, Finanzas básicas, Gestión administrativa, Alimentación saludable, Dinámicas familiares, Autocuidado, Resolución de conflictos, Cuidados domiciliarios, Economía comunitaria, Muralismo, Acompañamiento a víctimas de violencia y Plantas medicinales.

Mercado señaló que el Centro Libre continuará trabajando en la búsqueda de una vida con mayores oportunidades para las mujeres de Acuña, fortaleciendo sus habilidades y brindando herramientas para su crecimiento integral.