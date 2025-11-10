Carlos Villarreal Pérez rendirá su Primer Informe de Gobierno en Monclova

El próximo 2 de diciembre a las 10:00 de la mañana, el alcalde Carlos Villarreal Pérez rendirá su Primer Informe de Gobierno en el Teatro de la Ciudad de Monclova, evento en el que se contará con la presencia especial del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, así como de alcaldes de la Región Centro y diversas personalidades del ámbito político, empresarial y social.

Durante su mensaje, el edil presentará los resultados de su primer año de gestión y anunciará una inversión histórica superior a los 550 millones de pesos, correspondiente al Plan de Inversión "Prendamos Monclova", impulsado en coordinación con el Gobierno del Estado.

Villarreal Pérez explicó que este plan contempla acciones estratégicas en cinco pilares fundamentales: infraestructura, imagen urbana, programas sociales, desarrollo económico y seguridad, con el objetivo de consolidar el crecimiento y bienestar de las familias monclovenses. "El monto que estaremos anunciando es de más de 550 millones de pesos entre estado y municipio, una inversión que refleja el trabajo en equipo y la visión compartida de fortalecer cada día más a Monclova y a la Región Centro", destacó el alcalde.

El evento contará además con una ceremonia especial similar a la realizada en Torreón, en la que se hará entrega de unidades policiacas, reforzando así las acciones en materia de seguridad pública. Villarreal señaló que la administración ya trabaja en la planeación del 2026, con proyecciones claras en los diferentes rubros del desarrollo municipal.

"Vienen buenas noticias para Coahuila y Monclova; los buenos manejos financieros y administrativos han permitido incrementar las participaciones y fortalecer los programas de inversión", apuntó.

Finalmente, el alcalde invitó a la ciudadanía a ser parte de este ejercicio de rendición de cuentas, donde se dará a conocer el avance de los proyectos, los logros alcanzados en el primer año de gobierno y los nuevos compromisos para el siguiente ciclo administrativo.