Comerciantes de Monclova se preparan para el Buen Fin 2025: expectativas altas

Comerciantes de la región Centro se alistan para el arranque del Buen Fin, que iniciará este jueves 13 de noviembre, con la expectativa de captar al mayor número de consumidores y superar las cifras registradas en 2024.

El Presidente de la Cámara Nacional de Comercio Óscar Mario Medina Martínez, dijo que este año se prevé un incremento significativo en las ventas, impulsado por la participación de nuevas marcas y el entusiasmo de los consumidores.

“El año pasado la meta a nivel nacional fue de cerca de los 179 mil millones de pesos y en este 2025 se pretende que se rebasen los 200 mil millones de pesos en ventas en este fin de semana más largo del año”, señaló.

Pese a la difícil situación económica que atraviesa la región, Medina Martínez destacó que Monclova mantiene una dinámica comercial activa, lo que genera optimismo entre los empresarios.

“Fíjate que sí, porque algo que hemos notado es que somos una ciudad con una inercia y un movimiento muy particular y muy sustantivo, donde todos requerimos de todos, y hay un comercio en movimiento”.

El representante de los comerciantes hizo un llamado a los consumidores a realizar compras responsables y aprovechar los descuentos y promociones que ofrecen los establecimientos, muchos de los cuales ya han comenzado a difundir sus campañas.

“Más que todo, que la gente, el consumir lo haga con responsabilidad, con sentido, y vea la oportunidad de adquirir sus productos, regalos o lo que necesite con buenos descuentos y en realidad aprovechen esta campaña”.

Algunos negocios ya están iniciando su programación y sus anuncios, mientras que otros esperarán al día 13, e incluso habrá quienes extiendan las promociones más allá del 17 de noviembre, en Monclova los comerciantes esperan no solo un incremento en ventas, sino también una reactivación del ánimo económico en la zona.