Fiscalía realiza cateo en Piedras Negras tras robo en frontera

El cateo realizado recientemente en un predio ubicado en el kilómetro 7 de la carretera a Candela forma parte de una investigación por un robo registrado en la zona fronteriza de Piedras Negras, informó el delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Centro, Miguel Ángel Medina.

El funcionario explicó que, tras el reporte del robo, las áreas de inteligencia lograron ubicar el inmueble mediante el análisis de cámaras de vigilancia y diversas diligencias de investigación, lo que permitió obtener la orden judicial correspondiente para efectuar el cateo.

"Este cateo tiene como propósito rescatar los bienes robados o detectar si existen drogas, armas o algún otro propósito ilícito. No se hace nada más porque sí", señaló el delegado.

Medina destacó la coordinación entre la Fiscalía, el Poder Judicial y las corporaciones estatales y federales que participaron en el operativo, entre ellas la Policía Estatal, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, subrayando que este tipo de acciones se realizan siempre con respaldo legal y con objetivos claros.

"La relación de trabajo con el Poder Judicial ha sido extraordinaria. Gracias a esa coordinación podemos actuar con rapidez y mantener la seguridad que distingue a Coahuila como uno de los estados más seguros del país", precisó.

El delegado reiteró que los cateos continuarán en la región Centro como parte de la estrategia para combatir delitos como el robo, la venta de drogas, la posesión de armas y el ocultamiento de artículos de procedencia ilícita, con el fin de inhibir la delincuencia.

Finalmente, exhortó a la población a seguir participando mediante denuncias anónimas, las cuales —dijo— son valiosas para fortalecer las investigaciones, aunque advirtió que todas son verificadas cuidadosamente para evitar falsos reportes o intentos de distracción.

"No podemos bajar la guardia. Seguimos trabajando todos los días para garantizar que Coahuila siga siendo un estado seguro", concluyó el delegado Miguel Ángel Medina.