Conmemoran en Ciudad Acuña el 164 aniversario de la Batalla de Puebla

Ciudad Acuña, Coahuila.– Autoridades de los tres niveles de gobierno encabezaron la ceremonia conmemorativa por el 164 aniversario de la Batalla de Puebla, realizada en la plaza Benjamín Canales.

El acto cívico destacó la importancia de esta fecha histórica, al tiempo que se impulsa su difusión entre alumnos de instituciones educativas de la localidad.

La ceremonia se llevó a cabo en la plaza Benjamín Canales, destacando la historia nacional.

Durante el evento se llevó a cabo una representación de la histórica batalla contra el ejército francés, lo que permitió a los asistentes recordar uno de los episodios más significativos en la defensa de la soberanía nacional.

Asimismo, participaron bandas de guerra de distintas escuelas, que dieron realce a la ceremonia con la ejecución de los honores correspondientes.

Estudiantes de diversas instituciones participaron en la representación de la batalla.

Las autoridades reiteraron la relevancia de preservar estas conmemoraciones como parte de la formación cívica y el fortalecimiento de la identidad nacional.

Las autoridades enfatizaron la importancia de preservar la memoria histórica.