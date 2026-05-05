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Coahuila

Celebran concurso de fritada y pan de maíz en Zaragoza

Las Domínguez se llevan el primer lugar en fritada, mientras Tricolor destaca en pan de maíz.

Por Alberto Ibarra Riojas - 05 mayo, 2026 - 03:28 p.m.
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      Zaragoza, Coahuila. – En un ambiente de convivencia, tradición y entusiasmo, se llevó a cabo el concurso de fritada y pan de maíz, donde seis equipos demostraron su talento culinario y el orgullo por las raíces gastronómicas de la región.

      El concurso de fritada y pan de maíz

      En la categoría de fritada, el primer lugar fue para Las Domínguez, seguidas por Los Coyotes en segundo sitio y Los de las Lomitas en tercero, destacando por el sabor y la preparación de sus platillos.

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      Mientras que en la elaboración de pan de maíz, el equipo Tricolor obtuvo el primer lugar, seguido nuevamente por Los Coyotes en segundo puesto y Las Domínguez en tercero, en una competencia que resaltó la creatividad y sazón de los participantes.

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      Evaluación del jurado

      El jurado calificador estuvo integrado por Lizandra Garza, Jaime Cárdenas Flores, Juan Romo Escamilla y Hermilo Sánchez Ríos, quienes evaluaron cada platillo considerando aspectos como sabor, presentación y apego a la tradición.

      Este tipo de actividades fortalecen la convivencia comunitaria y fomentan el orgullo por la cultura y gastronomía local, manteniendo vivas las tradiciones que distinguen a Zaragoza.


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