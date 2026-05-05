Preparan festejos para el Día de las Madres en los Cinco Manantiales

Nava, Coah. – Municipios de la región se preparan para celebrar el Día de las Madres con una serie de eventos que buscan reconocer el papel fundamental de las mamás dentro de la sociedad.

De acuerdo con la organización de las actividades, se contemplan festejos con música en vivo, rifas, entrega de obsequios y convivencias familiares, en los que se espera una amplia participación de la comunidad.

Las celebraciones del Día de las Madres en Nava incluirán música en vivo y rifas.

Las celebraciones se llevarán a cabo en plazas públicas y espacios comunitarios, donde las familias podrán reunirse para disfrutar de un ambiente festivo y de reconocimiento a las madres.

Se espera una amplia participación de la comunidad en los eventos programados.

Asimismo, se destacó que estos eventos tienen como objetivo fortalecer la unión familiar y promover la convivencia entre los habitantes de la región.

Los festejos buscan fortalecer la convivencia familiar en la región.

Se prevé que durante los próximos días se den a conocer los programas completos de actividades en cada municipio, invitando a la ciudadanía a sumarse a los festejos.