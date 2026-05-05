Conmemoran el 5 de mayo en la Región de los Cinco Manantiales

Nava, Coah. – Con desfiles y ceremonias cívicas realizadas en distintos municipios, la Región de los Cinco Manantiales conmemoró el 5 de mayo, en recuerdo de la Batalla de Puebla, con la participación de estudiantes, docentes y autoridades.

La comunidad de Nava se unió en un emotivo homenaje a los héroes que defendieron la soberanía nacional.

En Nava, las actividades se llevaron a cabo en la explanada de la Presidencia Municipal, donde se rindieron honores a la bandera y se entonó el Himno Nacional Mexicano, destacando el legado de los héroes que defendieron la soberanía del país.





Estudiantes declaman poesía y entonan himnos en la ceremonia del 5 de mayo, fortaleciendo la identidad regional.

Como parte del programa, alumnos participaron con la declamación de la poesía "La Batalla del Pueblo", además de entonar el himno coahuilense, fortaleciendo el sentido de identidad y orgullo regional entre los asistentes.

Las actividades incluyeron reconocimientos a instituciones educativas que preservan la memoria histórica.

Durante los mensajes dirigidos a la comunidad estudiantil, se resaltó la importancia de tomar este hecho histórico como ejemplo de valentía, perseverancia y amor por la patria, valores que siguen vigentes en la actualidad.

Las actividades concluyeron con el reconocimiento a las instituciones educativas y participantes, quienes contribuyeron a mantener viva la memoria histórica en la región.