Hallan serpiente en refrigerador abandonado en colonia Santa Cruz de Allende

Allende, Coahuila. – Tremendo susto se llevaron habitantes de la colonia Santa Cruz, luego de descubrir una serpiente escondida dentro de un refrigerador en desuso, ubicado en el patio de un domicilio sobre la calle Emiliano Zapata, lo que generó momentos de incertidumbre entre las familias del sector.

De acuerdo con José Raúl Garza Tron, director de Bomberos, el reporte fue recibido en la base tras el inesperado hallazgo del reptil, lo que derivó en la movilización inmediata de los elementos, quienes acudieron para atender la situación y evitar riesgos.

El personal especializado logró retirar la serpiente de manera segura, aplicando los protocolos correspondientes, sin que se registraran personas lesionadas ni incidentes mayores; posteriormente, fue trasladada a una zona despoblada, donde fue liberada en su hábitat natural.

Vecinos del sector señalaron que este tipo de situaciones puede presentarse en áreas donde existen objetos abandonados, por lo que autoridades exhortaron a la población a mantener limpios los patios, retirar cacharros y evitar la acumulación de materiales en desuso.

Asimismo, se recomendó reportar de inmediato la presencia de fauna silvestre a los cuerpos de emergencia, a fin de que personal capacitado realice su manejo adecuado y se prevengan posibles accidentes.