Ciudad Acuña celebra el Día de la Bandera con acto cívico en la Macroplaza

Ciudad Acuña.– En el marco de la conmemoración del Día de la Bandera, autoridades municipales, estatales y federales encabezaron un acto cívico en la Macroplaza, donde fueron abanderados 13 contingentes, entre ellos instituciones educativas y corporaciones de auxilio.

La ceremonia cívica en Ciudad Acuña

Durante la ceremonia se hizo entrega del lábaro patrio a escoltas de escuelas de la localidad, así como a agrupaciones como Protección Civil, en un acto que resaltó la importancia del símbolo nacional.

El evento contó con la participación de los tres niveles de gobierno, cuyos representantes destacaron el significado histórico y la relevancia de la bandera como emblema de identidad, unidad y soberanía nacional.

Participación de bandas de guerra y escoltas

Como parte del programa cívico, participaron bandas de guerra y las tradicionales escoltas, que se unieron en una sola voz para entonar el Himno Nacional Mexicano, reforzando el sentido de respeto y pertenencia.

Autoridades señalaron que este tipo de actividades buscan fortalecer los valores cívicos entre estudiantes y ciudadanos, así como mantener vivo el significado de la bandera nacional entre las nuevas generaciones.