Y lo proyecta contra poste Impacta cafre auto de enfermera

MONCLOVA, COAH. — Una enfermera y su hijo de apenas cinco años vivieron momentos de terror la mañana de este martes, luego que un conductor imprudente los impactara violentamente y los proyectara contra un poste de concreto en calles de la colonia Otilio Montaño.

El accidente se registró alrededor de las 07:30 horas, cuando Teresa, de 35 años de edad y enfermera de profesión, conducía un automóvil Hyundai Sonata color negro sobre la calle 7, con dirección al poniente. La mujer se dirigía al domicilio de un familiar para dejar a su pequeño antes de continuar su jornada laboral, sin imaginar que el trayecto terminaría en un aparatoso percance.

¿Cómo ocurrió el accidente?

Al llegar al cruce con la calle 12, un automóvil deportivo, presuntamente un Mustang color azul que circulaba hacia el norte, no respetó el señalamiento de alto y se internó en la intersección, impactando con fuerza el costado del vehículo de la mujer. El responsable escapó.

Tras el choque, la unidad perdió el control y fue proyectada directamente contra un poste de concreto ubicado en la esquina, provocando un fuerte estruendo que alarmó a los vecinos del sector, quienes de inmediato dieron aviso a las autoridades.

Atención médica y consecuencias

Paramédicos del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU) arribaron al sitio para brindar atención a la madre y al menor, quienes, pese a la violencia del impacto, no presentaron lesiones de gravedad. Ambos fueron valorados en el lugar y permanecieron bajo observación preventiva, sin que fuera necesario su traslado a un hospital.

Acciones de la autoridad

Elementos de Control de Accidentes se hicieron cargo del peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades y recabar información que permita ubicar al conductor responsable, quien deberá responder por los daños ocasionados.