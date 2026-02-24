Tecnológico de Acuña impulsa el talento emprendedor con nuevo curso-taller

Ciudad Acuña, Coahuila.– Con el objetivo de impulsar las ideas innovadoras de los jóvenes, el Instituto Tecnológico Superior de Acuña inició el Curso-Taller Modelo Talento Emprendedor, dirigido a estudiantes interesados en crear y fortalecer sus propios proyectos de negocio.

El arranque estuvo encabezado por el director general del plantel, Claudio Gerardo Morales Ramírez, quien dio el banderazo oficial a este nuevo esfuerzo académico enfocado en fomentar la cultura del emprendimiento entre la comunidad estudiantil.

A través de la Incubadora de Negocios con la que cuenta la institución, se busca brindar acompañamiento y herramientas prácticas para que los participantes puedan transformar sus propuestas en proyectos viables, capaces de generar un impacto positivo en la región.

Autoridades educativas destacaron que el enfoque actual está centrado en respaldar a los jóvenes que desean emprender, al considerar que las nuevas ideas representan una oportunidad de cambio y crecimiento económico.

El curso está a cargo de los instructores acreditados Armando Morales Miramontes, Laura Esperanza Ceballos Martínez y Carmen Mariana Pérez Trigos, quienes serán responsables de guiar a los alumnos en el desarrollo de sus planes y modelos de negocio.

Con este tipo de iniciativas, el Tecnológico de Acuña refrenda su compromiso de impulsar el talento local y fortalecer el ecosistema emprendedor en Ciudad Acuña.