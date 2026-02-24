Enfrentamientos armados y bloqueos viales en Jalisco: madrugada de terror

Una serie de enfrentamientos armados, incendios de vehículos y bloqueos viales sumieron a diversas regiones de Jalisco en una "madrugada de terror" este martes. Los hechos violentos, atribuidos a células del crimen organizado, se registraron principalmente en municipios de la zona sur y la región de los Altos, dejando un saldo preliminar de daños materiales cuantiosos y una fuerte movilización de los tres niveles de gobierno.

De acuerdo con los reportes de seguridad, los disturbios comenzaron de manera simultánea en puntos estratégicos, donde grupos delictivos utilizaron camiones de carga y vehículos particulares para obstruir las principales vías de comunicación, incendiándolos para evitar el despliegue de las fuerzas federales.

Zonas afectadas por la violencia

Las autoridades de Protección Civil y Seguridad Pública estatal confirmaron incidentes en los siguientes puntos:

- Autopista Guadalajara-Colima: Se reportaron bloqueos con vehículos incendiados que interrumpieron el flujo comercial durante varias horas.

- Región de Tapalpa: Tras los operativos recientes en la zona, se registraron fuertes balaceras que obligaron a la población a resguardarse en sus domicilios.

- Zona de los Altos: Enfrentamientos entre grupos rivales y ataques contra elementos de la Guardia Nacional.

Respuesta de las autoridades

El Gabinete de Seguridad de Jalisco informó que se ha implementado un operativo de reacción inmediata para liberar las carreteras y restablecer el orden. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional han reforzado su presencia en las zonas de conflicto para localizar a los responsables de estos ataques, los cuales se interpretan como una respuesta a la presión ejercida sobre la estructura del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

"Estamos trabajando en coordinación para limpiar las vías y garantizar la seguridad de los ciudadanos. Pedimos a la población evitar traslados no esenciales hacia las zonas afectadas hasta que se confirme el control total", señaló un comunicado oficial emitido por el gobierno estatal.

Impacto en la población y actividades

El clima de violencia provocó la suspensión de clases en algunos municipios afectados y el retraso en el transporte de mercancías. Hasta el momento, no se ha dado una cifra oficial de heridos o fallecidos tras los tiroteos, mientras que los peritos de la fiscalía trabajan en el levantamiento de pruebas y el retiro de las unidades calcinadas.

Estos eventos ocurren en un contexto de alta tensión tras los rumores y confirmaciones sobre la muerte de líderes prioritarios del narcotráfico, lo que ha generado una inestabilidad operativa dentro de los grupos delictivos que operan en la entidad.