Presentan a nuevo mando militar en ceremonia cívica en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña.– Mediante una ceremonia cívica realizada en las instalaciones de la 10 Compañía de Infantería No Encuadrada (CINE), se llevó a cabo la presentación del nuevo mando militar en la ciudad.

Durante el evento fue presentado el general Ricardo Javier Arellano, quien asumió el mando de las instalaciones militares en la localidad.

La ceremonia se desarrolló con los protocolos militares correspondientes, incluyendo los honores a la bandera y el acto formal de cambio de mando.

En el evento participaron autoridades de los tres niveles de gobierno, así como representantes de distintas instituciones educativas de la ciudad, quienes acudieron como parte de la ceremonia oficial.

Durante su intervención, el nuevo mando militar señaló que continuará trabajando en coordinación con las autoridades y la comunidad, con el objetivo de mantener las acciones de apoyo a la ciudadanía.

Indicó que se dará continuidad a las labores que se han realizado en la región, manteniendo el compromiso de colaborar con la población y con quienes requieran apoyo.