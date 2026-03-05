Apenas llega nuevo delegado y ya hay renuncias en la Fiscalía Región Centro

Apenas a dos semanas de haber asumido la Delegación de la Región Centro, el delegado Everardo Lazo informó que tres personas que formaban parte de la dependencia presentaron su renuncia, entre ellas un agente del Ministerio Público y personal administrativo. El funcionario explicó que estas salidas se dieron tras un proceso de análisis interno y porque los ahora exservidores públicos no coincidieron con las nuevas políticas de trabajo que se implementarán en la delegación.

Acciones de la autoridad

Lazo señaló que desde su llegada se han comenzado a revisar procedimientos tanto en áreas foráneas como dentro de la propia delegación, con el objetivo de corregir prácticas que durante años generaron inconformidad entre la ciudadanía. Indicó que el compromiso es claro: cambiar la forma de trabajar para que las quejas que durante mucho tiempo lastimaron a la población dejen de existir.

El delegado destacó que en este corto periodo ya se han realizado 16 cateos, como parte de las acciones encaminadas a reforzar la procuración de justicia en la región. Aseguró que estos resultados son muestra de que se está trabajando con mayor intensidad para atender los delitos y responder a las demandas de la sociedad.

Detalles confirmados

Asimismo, reiteró que existe una instrucción clara del gobernador del estado, del fiscal general y del secretario de Seguridad Pública para que no se toleren abusos ni irregularidades dentro de las instituciones. "Las prácticas que se manejaban con anterioridad van a cesar", afirmó, al asegurar que se busca recuperar la confianza de la ciudadanía.

Finalmente, el delegado expresó que en las próximas semanas se espera normalizar completamente el servicio, ofreciendo un trato más cercano a la gente, mayor proximidad con la ciudadanía y resultados más contundentes en materia de justicia, con una delegación que responda a las necesidades reales de la Región Centro.