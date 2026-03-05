Hombre resulta lesionado tras chocar contra un árbol en la carretera Morelos–Allende

Morelos, Coah.— Un accidente vehicular tipo choque se registró la madrugada de este martes sobre la carretera Morelos–Allende, a la altura del paraje conocido como El Castillito, informó Hugo Martín Zubeldía Cantú, director de Protección Civil y Bomberos de Morelos.

El percance movilizó a corporaciones de auxilio de la localidad.

En el lugar fue localizado un vehículo Toyota Corolla color plata, modelo 2013, con placas del estado de Texas, el cual presuntamente circulaba de sur a norte cuando salió del camino y se impactó contra un árbol.

Al no encontrar personas a bordo, se activó un protocolo de búsqueda pedestre en los alrededores.

Durante el recorrido, los rescatistas hallaron entre la maleza a Julio N, de 49 años, vecino de Morelos, quien presentaba una herida de aproximadamente dos centímetros en el párpado izquierdo, rasguños en pies y manos, así como un golpe en la espalda del lado derecho.

Tras recibir atención prehospitalaria, fue trasladado al Centro de Salud de Allende, donde quedó bajo observación médica.

