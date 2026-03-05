Conmemoran 8M con jornada de atención a mujeres en Nava

Nava, Coah.— En el marco del Día Internacional de la Mujer, se llevó a cabo una jornada especial de atención que reunió a 45 mujeres, quienes recibieron servicios integrales y orientación directa durante el evento realizado de 10:00 a 15:00 horas.

La directora de la Instancia de la Mujer, Brenda Berenice Calzoncit Nájera, informó que se brindó acompañamiento personalizado a cada una de las asistentes.

Acciones de la autoridad

Durante la actividad participaron el Ministerio Público, el Centro de Justicia y Empoderamiento y la Defensoría Pública, ofreciendo asesoría legal, información sobre derechos y atención en casos de violencia.

Además, se promovieron los servicios permanentes disponibles para mujeres que requieran apoyo en distintas situaciones.

Detalles confirmados

Como parte de las actividades del 8 de marzo, se invitó a la ciudadanía a sumarse a la marcha pacífica programada para el domingo a las 18:00 horas, partiendo de la Plaza Principal hacia la Unidad Deportiva Pachín.

Asimismo, se recordó que el Centro Libre, ubicado en la colonia Lázaro Cárdenas, mantiene atención con psicólogas, abogadas y trabajadora social para quienes necesiten orientación y respaldo.