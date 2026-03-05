Contactanos
Coahuila

Foro de mujeres en Acuña reúne a la periodista Bárbara Anderson en aniversario de Canaco

La conferencia abordó la historia detrás del libro "Los dos hemisferios de Lucca".

Por Angel Garcia - 05 marzo, 2026 - 03:57 p.m.
Foro de mujeres en Acuña reúne a la periodista Bárbara Anderson en aniversario de Canaco
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Ciudad Acuña, Coahuila.– En el marco del aniversario de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Acuña, se llevó a cabo un foro dirigido a mujeres de la ciudad, en el que se presentó la conferencia de la periodista y escritora Bárbara Anderson.

      La actividad fue organizada por la iniciativa privada con el objetivo de impulsar acciones de reconocimiento y apoyo hacia las mujeres de la comunidad, además de generar espacios de reflexión y aprendizaje.

      Placeholder

      ¿Qué compartió Bárbara Anderson en el foro?

      Durante el evento, la autora habló sobre su experiencia al escribir el libro Los dos hemisferios de Lucca, obra que narra la historia de su hijo y el proceso que vivió su familia, relato que posteriormente inspiró una película disponible en plataformas digitales.

      Placeholder

      Compromiso de la Cámara de Comercio con la comunidad

      El presidente de la Cámara de Comercio en Acuña, José Santos, señaló que este tipo de actividades forman parte del compromiso que mantienen los comerciantes organizados con la ciudad.

      Indicó que continuarán impulsando acciones que fortalezcan a la comunidad y al sector empresarial local.

      Placeholder

      "Estas acciones son por parte de nuestros comerciantes, con quienes siempre buscamos seguir trabajando por Acuña y por los comerciantes que vienen en camino", expresó.

      La conferencia fue gratuita y contó con la asistencia de mujeres de distintos sectores de la ciudad, quienes acudieron para escuchar la experiencia de la periodista y participar en el foro.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados