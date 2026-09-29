Fallas eléctricas y conexiones irregulares generan conflictos en colonia La Estrella

CIUDAD ACUÑA, COAH. — La falta de energía eléctrica en la colonia La Estrella ha generado conflictos entre vecinos, debido a fallas en transformadores que, según habitantes del sector, estarían relacionadas con sobrecargas provocadas por conexiones ilegales.

Vecinos que cuentan con contratos legales con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) aseguran que también resultan afectados por los cortes de energía y, en algunos casos, por cobros excesivos en sus recibos.

Conflictos entre vecinos

La problemática ha escalado a enfrentamientos verbales. Vecinas de La Estrella manifestaron temor ante estas situaciones, al señalar que en algunos casos se encuentran únicamente mujeres en sus viviendas.

Los habitantes afectados buscan que la CFE atienda la situación mediante la instalación de más postes y conexiones que permitan llevar el servicio eléctrico a los sectores que actualmente carecen de él.

Conexiones ilegales y sus consecuencias

Vecinos señalaron que algunas personas procedentes de otras colonias sin servicio eléctrico realizan conexiones irregulares para incorporar a más viviendas a la red, lo que, aseguran, afecta a quienes cuentan con contratos formales.

Los residentes buscan una solución al problema para evitar que continúen las fallas en los transformadores y los conflictos entre habitantes de la zona.