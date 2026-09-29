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Coahuila

Estudiantes celebran el Día Nacional del Maíz con feria cultural y gastronómica

Alumnos del CBTA 210 resaltan las tradiciones mexicanas a través de platillos, cultura y convivencia.

Por Alberto Ibarra Riojas - 29 septiembre, 2026 - 01:53 p.m.
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      ZARAGOZA, COAH. — Con una jornada dedicada a la cultura, las tradiciones y la gastronomía, estudiantes del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 210 celebraron el Día Nacional del Maíz 2026.

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      Durante la Feria Cultural y Gastronómica, integrantes de la comunidad educativa compartieron diferentes actividades relacionadas con este producto, considerado parte fundamental de la alimentación y las tradiciones de las familias mexicanas.

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      La importancia del maíz en la cultura mexicana

      La jornada también permitió mostrar parte del trabajo y la creatividad de los estudiantes, quienes participaron en un espacio de convivencia donde la gastronomía y las expresiones culturales fueron parte importante de la celebración.

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      Este tipo de actividades permiten que las nuevas generaciones conozcan y mantengan presentes las tradiciones relacionadas con el maíz, además de generar espacios de convivencia entre estudiantes, maestros y familias.

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