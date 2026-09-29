Fernando Rodríguez pide cautela ante propuesta de compra de AHMSA

Ante la propuesta del empresario José Arturo Domínguez, quien se presentó como interesado en adquirir Altos Hornos de México (AHMSA), el diputado de México Avante en Coahuila, Fernando Rodríguez, pidió a los trabajadores mantener los pies en la tierra y esperar a que se concrete el depósito de la garantía económica antes de considerar que el proceso avanza.

Rodríguez señaló que, aunque personalmente no ha tenido contacto con Domínguez, varios superintendentes de AHMSA que aún esperan sus liquidaciones le han confirmado que el empresario ha acudido en al menos tres ocasiones a las instalaciones de la empresa, la última de ellas hace aproximadamente un mes y medio.

Explicó que, de acuerdo con los testimonios que ha recibido, Domínguez incluso habría realizado recorridos por las instalaciones y dejado entrever quiénes podrían estar detrás del proyecto para adquirir la empresa.

Sin embargo, el legislador aclaró que no cuenta con información que le permita confirmar la identidad de los posibles inversionistas. "Lo único que sí sé es que al parecer no es Alonso Ancira", señaló al ser cuestionado sobre quién estaría detrás del empresario, aunque enfatizó que no está autorizado para proporcionar nombres y que tampoco le fueron proporcionados directamente.

El diputado consideró que la presencia de Domínguez en AHMSA permite suponer que existe un grupo interesado detrás de la propuesta, aunque insistió en que serán los hechos y el cumplimiento de los compromisos económicos los que permitan determinar la seriedad del proyecto.

Respecto a la oferta de mil 400 millones de dólares que se ha mencionado para la adquisición y reactivación de AHMSA, Rodríguez cuestionó la facilidad con la que se han realizado algunas de las promesas relacionadas con el proyecto. "Cualquier empresario cuida los pesos. No tan fácil dices de lo que no te cuesta: yo voy a dar tanto o les voy a pagar el doble", expresó.

Rodríguez señaló que uno de los elementos que permitirá determinar si la propuesta avanza será el depósito de la garantía económica, cuyo monto, de acuerdo con lo expuesto durante la entrevista, sería de 53 millones de dólares. "Hasta que no veamos que es real el depósito de la garantía podemos saber que el proceso va avanzando", afirmó.

El diputado también pidió tomar con cautela las declaraciones sobre un posible crecimiento de AHMSA de hasta 12 veces en un periodo de seis meses, al considerar que deberán ser respaldadas con recursos y acciones concretas. No obstante, manifestó su deseo de que la propuesta de José Arturo Domínguez sea verdadera y pueda representar una solución para los trabajadores de AHMSA que continúan a la espera del pago de sus liquidaciones. "Ojalá y esté hablando con la verdad", expresó.

Finalmente, Rodríguez reiteró que los próximos diez días serán importantes para conocer si se cumple con el depósito de la garantía anunciado y si el grupo que estaría detrás de Domínguez demuestra con hechos su capacidad para concretar la propuesta de adquisición de AHMSA.