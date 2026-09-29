Gobierno de Monclova niega instalación de horno crematorio en la zona

Monclova, Coahuila, 29 de septiembre de 2026.- Esta mañana el municipio de Monclova desmintió la información que circula en un volante distribuido en el Fraccionamiento Carranza, en el que se asegura que en la obra en construcción ubicada en calle Padre Larios número 103 se instalará un horno crematorio. Esta información es falsa.

La Dirección de Desarrollo Urbano confirma que el proyecto cuenta con Uso de Suelo autorizado (folio 03M-255/2023.U, del 20 de julio de 2023) y Licencia de Construcción autorizada (folio 80/24, del 24 de abril de 2024), ambos exclusivamente para el giro de Funeraria y Capilla de Velación. No se ha presentado, tramitado ni autorizado ninguna solicitud para la operación de un crematorio en esa ubicación ni en la zona. Cualquier actividad de esa naturaleza requeriría, de manera obligatoria, un proceso de autorización distinto ante el municipio y ante la Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila, proceso que no ha ocurrido.

"No hay ninguna autorización ni trámite para un horno crematorio en esa zona. El permiso que existe es exclusivamente para funeraria y capilla de velación. Cualquier actividad de ese tipo requeriría un proceso de autorización del que no hay registro o solicitud al momento, y el municipio no permitirá que se opere sin cumplir la normatividad que protege a las zonas residenciales", señaló la Arq. Cecilia Martínez Ballesteros, Jefe de Desarrollo Urbano del municipio.

El Gobierno Municipal reconoce la preocupación legítima de las y los vecinos por la calidad de vida y la salud en sus colonias, y refrenda que ninguna actividad industrial de alto impacto puede operar en zona residencial sin cumplir con la normatividad de uso de suelo vigente en la Carta Urbana de Monclova. El municipio actúa con estricto apego a esta normatividad en la revisión de cualquier proyecto, y no autorizará actividades que representen un riesgo para la salud o el entorno de las familias monclovenses.

Se invita a la ciudadanía a no dejarse llevar por información no verificada que circula en volantes o redes sociales, y a acudir a las dependencias municipales correspondientes para confirmar cualquier duda sobre proyectos en su colonia.

El Gobierno Municipal reitera su compromiso de mantener informada a la ciudadanía, evitando que la desinformación genere alarma entre las familias de Monclova.