Entregan nuevo mobiliario escolar en Morelos: mejora en la educación

MORELOS, COAH. — Alumnos de la Escuela Primaria Presidente Lázaro Cárdenas del Río cuentan ahora con nuevo mobiliario, lo que permitirá mejorar las condiciones en las que diariamente realizan sus actividades escolares.

La entrega representa un beneficio directo para niñas y niños, quienes podrán disponer de espacios más adecuados y funcionales para continuar con sus clases y actividades de aprendizaje.

Contar con mobiliario en buenas condiciones es una parte importante de la vida diaria en las escuelas, especialmente para los estudiantes que pasan gran parte de su jornada en las aulas.

Acciones de la autoridad

Las acciones de mejoramiento educativo también buscan atender las necesidades de los planteles y generar espacios más dignos para estudiantes y maestros de la región.

En la entrega participaron el Gobierno del Estado, ICIFED y Mejora Coahuila, como parte de los trabajos destinados a fortalecer las condiciones de las escuelas.