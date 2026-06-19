CFE suspende servicio eléctrico por 10 horas en 11 colonias de Ciudad Acuña

CIUDAD ACUÑA, COAH.– La Comisión Federal de Electricidad (CFE) suspendió el suministro de energía eléctrica durante 10 horas en 11 colonias de la ciudad para realizar trabajos programados en la red.

El corte fue anunciado previamente para que las familias de los sectores afectados tomaran las medidas necesarias ante la interrupción temporal del servicio.

Las colonias donde se realizó la suspensión fueron El Roble, Altavista, Noblasi I, II y III, Lomas del Pedregal, Obrera, Loma Larga, Acoros, Fundadores, 5 de Mayo y Veracruz.

Habitantes de estos sectores señalaron que no es la primera ocasión en que se registran cortes de energía debido a trabajos realizados por la CFE.

De acuerdo con la información proporcionada, las afectaciones al servicio eléctrico suelen presentarse durante condiciones climáticas adversas y periodos de altas temperaturas, por lo que estas labores buscan prevenir fallas y fortalecer la infraestructura eléctrica.

La paraestatal indicó que este tipo de acciones forman parte de los programas de mantenimiento y modernización de la red, con el objetivo de ofrecer un servicio más eficiente y confiable a la población.